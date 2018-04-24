السعودية تعلن إكمال طرح جديد من الصكوك الإسلامية

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها أكملت طرحا جديدا من الصكوك الإسلامية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك في إطار سعي المملكة لتغطية العجز في موازنتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط.



وطرح الصكوك هذا هو الثاني العام الحالي بعد استكمال الطرح الأول الشهر الماضي، بقيمة 4.8 مليار دولار.



وكانت المملكة جمعت الأسبوع الماضي مبلغ 11 مليار دولار في بيع السندات.



وأعلنت الرياض الشهر الماضي موافقة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، على إعادة تمويل قرض دولي مجمّع بقيمة 10 مليارات دولار وزيادة حجمه 6 مليارات دولار.