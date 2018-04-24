بـ6.7 مليار دولار.. الاتصالات السعودية أغلى علامة بالمملكة

صنفت "براند فاينانس" العالمية شركة الاتصالات السعودية STC كأغلى علامة تجارية فى المملكة العربية السعودية متفوقة على 25 علامة تجارية كبرى خلال عام 2018.



وأوضح تقرير «براند فاينانس»، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الاتصالات السعودية بلغت 6.7 مليار دولار.



وأشار التقرير إلى أن الشركة تضطلع بدورٍ محورى فى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.



وكشف التقرير عن أن تقييم العلامات التجارية الذى حصلت الاتصالات السعودية بموجبه على المركز الأول، تم وفق عدد من الشروط والمعايير من ضمنها أداء الشركة المالي وملاءتها المالية، وجدارة العلامة التجارية.