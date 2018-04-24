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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:55 م

ثقافة الإسكندرية تناقش دور المرأة عبر العصور

ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية
جمال عاشور
dostor.org/2142153

عقد قسم الشباب والعمال، التابع لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية، لقاءً بعنوان «المرأة عبر العصور» بقصر ثقافة الأنفوشى، أداره د. هدى الساعاتى، التى تحدثت خلاله عن دور المرأة، فهناك أكثر من 20% من السيدات يعملن بالوزارت، وهناك أكثر من 89 نائبة بالبرلمان، كما أن الدستور أعطى للمرأة الكثير من الحقوق.

من جانبها، تحدث ضيف اللقاء إبراهيم عنانى، المؤرخ السكندرى وعضو اتحاد المؤرخين العرب، عن دور المرأة عبر التاريخ وحتى الوقت الحالي، وطرح عددًا من النماذج لشخصيات نسائية أثرت في التاريخ منها كليوباترا، حتشبسوت، أم أحمس، وذلك فى العصر الفرعونى، وفى العصر المملوكى نفيسة البيضاء، التي كان لديها أكبر وكالة تجارية في مصر.

ومن شخصيات العصر الحديث، قال: ظهرت هند نوفل، أول صحفية في مصر ومن أصل سكندرى، وأصدرت جريدة الفتاة، ود.درية شفيق التى كان لها الفضل في دخول المرأة مجلس النواب سنة 1951، ودخلت المجلس حينها 1500 سيدة بالبرلمان من خلال حزب بنت النيل.

وأضاف أن من الشخصيات التى أثرت الحركة التاريخية أيضا منيرة ثابت التى أصدرت مجلة «أين الديموقراطية»، عصمت إسكندراني التي لقبت ببنت بطوطة، نظرًا لأنها كانت تجوب البلاد لتتحدث عن عظمة مصر، ومنيرة صبرى التي جندت 6000 فتاة وأول من طالبت بإنشاء معهد للتربية الرياضية وهدى شعراوى، التى ساندت طلعت حرب في إنشاء بنك مصر من خلال مساهمتها بمبلغ 1000 جنيه لطرحه فى الاكتتاب بالبنك.

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