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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:54 م

«الكرسى يهتز».. المرأة الحديدية تُربك حسابات أردوغان فى الرئاسة

أردوغان
أردوغان
أسماء نصار
dostor.org/2142149

شهدت الساعات القليلة الماضية تخبطًا وارتباكًا فى أداء أردوغان، ظهر جليًا في الرسائل المتناقضة التى لا يستطيع الرئيس التركى الذي أعطى لنفسه سلطات واسعة السيطرة عليها، وليس أدل على انزعاجه وخوفه من خروجه اليوم، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، ليقول: "لا يزعجنا شىء وبدأنا السير ونعد البيان الانتخابى ونسير نحو الانتخابات، وسنجتمع للتعريف بمرشحينا وسنصوغ البيان الانتخابى الذى سنعلن عنه للعموم فى 6 مايو المقبل".

الهلع الذي أصاب أردوغان بعدما أبدى ترحيبه بإجراء انتخابات مبكرة بل ودعا إليها، هو التفاف المعارضة حول المرأة الحديدية، ما أربك حساباته فخرج اليوم، ليدعو زعيم المعارضة كمال أوغلو، إلى الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتحدث عن أنهم عقدوا تحالفًا انتخابيًا شفافًا وصريحًا مع حزب الحركة القومية، بينما الآخرون يسعون فى الخفاء لإبرام اتفاق هدفه الوحيد، هو العداء لرجب طيب أردوغان، على حسب تعبيره، ولعل دعوته لأوغلو لخوض الانتخابات جاءت ليعيد تفتيت المعارضة بعدما تجمعت.

والمتآمرون الذين يقصدهم أردوغان اليوم، هم نواب حزب الشعب الجمهورى أكبر حزب معارض فى تركيا وعددهم 15 والذين انضموا لحزب الخير الناشئ الذى تتزعمه المعارضة البارزة، ميرال أكشينار التى يطلق عليها المرأة الحديدية، لتمكين حزبها من المشاركة في الانتخابات، ما يضع أردوغان في تحدٍ قوى لم يكن يتوقعه في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، لدرجة أنه لم يستطع أن يخفى رعبه من هذا التحالف، حيث تحدث اليوم عن مناورات المعارضة، وأن هبوط البرلمان إلى هذا المستوى أمر كارثى بالنسبة إلى تركيا، وفى الحقيقة هو يقصد أنه أمر كارثى بالنسبة لمستقبل حكمه.

لم يكن ذلك في حسبان أردوغان، لأن حزب الخير امتلك فقط خمسة نواب فى البرلمان، والقانون التركى يتيح فقط للأحزاب التي تشغل 20 عضوًا فأكثر فى مجلس النواب من خوض غمار الانتخابات، لكن خطوة نواب الحزب الجمهوري آمنت لحزب أكشينار، مجموعة نيابية تتيح له خوض الانتخابات، وبعد وقت قصير على هذه الخطوة أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أنه بوسع الحزب المشاركة فى انتخابات يونيو بشكل مؤكد، مما وضع أردوغان الذى يجري الانتخابات في ظل حالة الطوارئ، في ورطة حقيقية بعدما اعتقد أنه سيجرى الانتخابات في ظل معارضة ضعيفة ومفتتة.

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