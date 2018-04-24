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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:53 م

اليابان: نرغب فى إجراء محادثات مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،
أش أ
dostor.org/2142146

أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الثلاثاء، عن أمله فى لقاء الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج- أون لمناقشة سبل تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن.

وأوضح المكتب الرئاسي فى سول -فى بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن آبي طلب مساعدة مون في حل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

كما رحب رئيس الوزراء الياباني بالقمة المقبلة بين الكوريتين، واصفًا إياها بأنها فرصة نادرة ليس فقط لنزع السلاح النووى من الشمال؛ ولكن أيضًا لتحسين العلاقات بين الجارتين الشمالية والجنوبية.

وأضاف آبى أن هناك العديد من القضايا بين اليابان وكوريا الشمالية مثل قضايا السلاح النووى والصواريخ والمخطوفين،  مؤكدًا ضرورة نجاح القمة بين الكوريتين وكذلك القمة الكورية الشمالية - الأمريكية، مع احتمالية إجراء حوار كذلك بين طوكيو وبيونج يانج.

ومن جانبه، أكد الرئيس الكورى الجنوبى أنه أثار قضية المخطوفين اليابانيين مع الزعيم الكورى الشمالي كلما حانت الفرصة، وسيفعل ذلك مجددًا خلال القمة المقبلة يوم الجمعة القادم، موضحًا أنه يعتزم إخبار كيم بأن حل قضية المخطوفين اليابانيين سيساعد على إحلال السلام فى شمال شرق آسيا.

وسأل آبى مون عما إذا كان سيسعى لمناقشة إنهاء الحرب الكورية بمعاهدة سلام خلال لقائه بكيم، ولكن مون أكد أن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود المشتركة، واتفاق ثلاث دول على الأقل هى كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة.

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