القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
حوادث
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:50 م

السجن المشدد٧سنوات لمتهمين بالاتجار فى «الحشيش»

الحشيش
الحشيش
عادل عبد العال
dostor.org/2142138

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، اليوم، الثلاثاء، بمحاكمة المتهمين "حسام حسن زغلول، داليا حامد محمد"، بالسجن المشدد ٧ سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش.

صدر الحكم بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى، وأيمن عفيفى سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر منحدرة غريب، وعبد المجيد حلمى.

وجهت النيابة للمتهمين " حسام حسن زغلول، وداليا حامد محمد"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

موضوعات متعلقة

السجن المشدد ٦ سنوات لعامل لتجارته فى المخدرات ببولاق الدكرور

«المشدد» ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألفًا لمتهمين بالاتجار فى المخدرات

«المشدد» 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش

المشدد ٣ سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 53 دقيقة

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

منذ حوالي 8 ساعات

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

منذ يومين

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية

منذ 5 أيام

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ 5 أيام

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

الآن

بعد اختراق «كريم».. شركة لتأمين البيانات وقانون لحماية المعلومات

13 يونيو.. الحكم فى دعوى إغلاق مكتب الـ«بي بي سي» في مصر

بالصور.. تفاصيل أول متحف فلسطيني في أمريكا

رئيس البنك الدولي: سعيد بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

«الكرسى يهتز».. المرأة الحديدية تُربك حسابات أردوغان فى الرئاسة

ألبومات الصور

صورة اليوم | ياللي نهيت البنت عن فعلها.. قول للطبيعة كمان تبطل دلع

وزير الإسكان يتفقد حي الأسمرات وتل العقارب ومثلث ماسبيرو1

صور.. تعديلات مرورية للحد من الزحام بشوارع المنصورة

بالصور.. رئيس مدنية دهب يشارك في ختام معرض الفن التشكيلي

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

«الكرسى يهتز».. المرأة الحديدية تُربك حسابات أردوغان فى الرئاسة

كشكول

"التداوي" يكلف لجنة لمتابعة سير الامتحانات بالفرافرة

أمين عام "المعلمين": لم يصلنا شيء رسمي عن نظام "التعليم الجديد"

جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والجيش والشعب بذكرى تحرير سيناء

نقيب معلمي القاهرة: "النظام الجديد" لم يشارك به أى جهة تمثل المعلمين

نكشف مصير معلم "الأنشطة والفصل" في النظام التعليمي الجديد

الأمصار

لقاء أميركي فرنسي لبحث مصير الاتفاق النووي الإيراني والوضع في سوريا

سوريا: مقتل 5 مدنيين وإصابة 22 في هجوم إرهابي بدمشق

ترامب يستقبل ماكرون في البيت الأبيض

استقالة وزير الدفاع الصومالى

بعد أسبوعين من الحادث| العثور على جثة قائد الطائرة الجزائرية المنكوبة

منوعات

بالفيديو.. الإمارات تعين أصغر موظف للسعادة فى العالم

المدافع البريطانية تدوى ترحيبا بقدوم الأمير الصغير

«ناسا»: الإمارات الأكثر إستخداما للمياه

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك