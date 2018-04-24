السجن المشدد٧سنوات لمتهمين بالاتجار فى «الحشيش»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، اليوم، الثلاثاء، بمحاكمة المتهمين "حسام حسن زغلول، داليا حامد محمد"، بالسجن المشدد ٧ سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش.



صدر الحكم بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى، وأيمن عفيفى سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر منحدرة غريب، وعبد المجيد حلمى.



وجهت النيابة للمتهمين " حسام حسن زغلول، وداليا حامد محمد"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.