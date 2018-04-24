روسيا والصين تحاولان الضغط على «ترامب» من أجل إيران

قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين تطالبان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم مسودة بيان يعبر عن "دعم راسخ" للاتفاق النووي مع إيران، في محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإقناعه بعدم الانسحاب من الاتفاق.



وقال فلاديمير يرماكوف، المدير العام لإدارة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، خلال اجتماع لمؤتمر منع الانتشار النووي التابع للأمم المتحدة، في جنيف إن الاتفاق النووي هش وأي محاولة لتعديله ستؤثر على نظام منع الانتشار على المستوى العالمي.



وأضاف "ندعو زملاءنا في هذه القاعة اليوم لعدم الوقوف ساكنين على أمل أن يُحل الوضع بشكل ما من تلقاء نفسه، وإنما اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الاتفاق النووي".



ومن المتوقع أن يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجنب انسحاب أمريكي مفاجئ من الاتفاق وقال إنه لا توجد خطة بديلة.



يذكر أن ماكرون يجري زيارة رسمية لواشنطن، اليوم الثلاثاء.