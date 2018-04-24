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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:48 م

تشارلز يعلق على ولادة أمير جديد في بريطانيا

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
dostor.org/2142132

علق الأمير تشارلز، ابن الملكة إليزابيث الثانية، على ولادة طفل جديد في العائلة الملكية البريطانية، لابنه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، في بيان نشره اليوم الثلاثاء.

وقال الوريث الشرعي الأول، بترتيب العرش الملكي، في بيانه: "نحن سعداء بتلقي هذه الأنباء، إنها لسعادة غامرة أن يصبح لدينا حفيد آخر، المشكلة الوحيدة تكمن في الطريقة التي سأتبعها في مواكبته"، حسب تعبيره.

ورزق دوق ودوقة كامبريدج بمولود ثالث، أمس الاثنين، ليصبح الوريث الشرعي الخامس في العائلة الملكية البريطانية، بعد الأمير تشارلز، وابنه الأمير ويليام، وابني ويليام، جورج وتشارلوت.

يذكر أن ويليام وكيت غادرا المستشفى، أمس الاثنين، وبدت الدوقة في صحة جيدة بعد الولادة، التي تمت في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن.

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