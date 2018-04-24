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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:47 م

وزيرة السياحة تتجول داخل أجنحة الدول العربية بـ«معرض دبى»

معرض دبى
معرض دبى
رامى حسين
dostor.org/2142127

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم، بعمل جولة داخل الملتقى العربى للسياحة، والسفر المقام بمدينة دبى، وقامت خلالة بزيارة لأجنحة الدول المختلفة، منها السعودية والإمارات والكويت والمغرب والأردن للتعرف على ما يقدموه من منتجات سياحية.

كما قامت المشاط، بإجراء مجموعة من اللقاءات الإعلامية، حيث أجرت مقابلة تليفزيونية مع مذيع قناة CNN الإخبارية John defterious، والتقت بممثلي Gulf News، وجريدة الاقتصاد والأعمال، استعرضت خلالها المؤشرات الايجابية للسياحة المصرية فى الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن السياحى الملحوظ الذى شهده عام ٢٠١٧، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استعادة موقعها على خريطة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن معرض دبى للسياحة والسفر، من أهم المعارض الدولية التى تقام بمنطقة الشرق الأوسط، ويشارك به العديد من خبراء السياحة بمختلف دول العالم، وقد وصل العارضين به هذا العام إلى 2500 عارض من 153 دولة حول العالم.

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