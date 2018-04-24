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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:46 م

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» لـ29 أبريل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2142125

أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 170 متهما، بينهم 116 متهما محبوسا ومخلى سبيل 3 منهم، و51 آخرون هاربون فى القضية، رقم 247 لسنة، 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، لـ29 أبريل للمرافعة.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

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