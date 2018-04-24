ضبط 441 مليون قرص مخدر بحوزة 3 تجار في الشرقية

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- بالإشتراك مع أمن الشرقية- القبض على 3 تجار مخدرات وضبطوا بحوزتهم "421 ألف قرص لعقار الكبتاجون، 200 قرص ترامادول، سيارة ملاكي، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، قطعتي سلاح أبيض"، وذلك بدائرة مركز شرطة أبو كبير.



والمتهمون هم، "أدهم.م.م" 49 سنه صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، و"الشبراوى.م.أ" 46 سنه سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "أموال عامة"، و"محمد.أ.م" 23 سنة ترزي.



جاء ذلك، بناء على معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء زكريا الغمري، حيث اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلته، والسيارة والدراجة لتسهيل النقل والترويج على عملائهم.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.