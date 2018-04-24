مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الرهن التجاري

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة، وأن يكون ارتباطها بوزير الشئون البلدية مباشرة، ونقل ارتباطات بلديات (القيصومة، والصداوي، والذيبية، والسعيرة) إلى أمانة حفر الباطن، وأن يربط بها ما ينشأ من بلديات مستقبلًا داخل نطاق الإشراف الإداري للمحافظة، كما وافق على نظام الرهن التجاري، واعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق.



جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، وخلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.