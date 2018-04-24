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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:44 م

إحالة أوراق متهم بقتل مواطن وسرقته بالبساتين إلى المفتى

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عادل عبد العال
dostor.org/2142118

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى، لارتكابه جريمة قتل بالبساتين، وحددت جلسة ٢١ يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمرى، وأحمد رضوان، ومحمد عبدالحافظ، وأمانة سر، صبحى عبدالحميد، وعادل الشيخ.

أسندت النيابة إلى المتهم عبدالرحيم علي عبدالرحيم، تهمة قتل المجني عليه سعيد عبد الرحمن محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، علي قتله.

وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض، وقطعة خشبية، وكمن له في المكان الذي أيقن سلفًا حضوره إليه، وما إن ظفر به حتي عاجله بضربه علي خلفية الرأس مستخدمًا ذلك السلاح ثم استل سلاحًا أبيض آخر «سكين» من منزل المجني عليه، ونحره وتابع ذلك عدة طعنات فى أجزاء متفرقة من جسده، وأجهز عليه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته.

كما أسندت له النيابة تهمة سرقة الهاتف المحمول، ومبلغ نقدى مملوكين للمجنى عليه، وإحراز سلاحين أبيضين قطعة خشبية، وسكين يستخدمان فى الاعتداء علي الأشخاص.

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