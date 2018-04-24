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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:44 م

الجمعة.. عرض «هاملت» على مسرح قصر ثقافة الجيزة

هاملت
هاملت
جمال عاشور
dostor.org/2142117

تفتتح فرقة قصر ثقافة الجيزة المسرحية، عروض مسرحية «هاملت»، بقاعة المسرح، فى السادسة مساء الجمعة المقبلة، وتستمر حتى 6 مايو المقبل، وذلك فى إطار الموسم الثانى من المسرح للجمهور، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها المختلفة.

العرض تأليف وليم شكسبير، إخراج سامح بسيونى، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة وليد درويش، استعراض محمد ميزو، وبطولة عبدالمنعم هشام، ممدوح الميرى، ووفاء عبد الله، وهبة العطار، ومحمود نجيب، وآلاء أشرف، وآية عبدالمنعم، مجدى عبدالحميد، وأمير عبدالحميد، يوسف عادل، ومتولى شداد، وأحمد خالد، وأندرو أيمن، وحسام الطحان.

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