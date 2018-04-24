«سامسونج» تطلق «تليفزيون الكرة» استعدادًا لكأس العالم

أطلقت شركة "سامسونج مصر للإلكترونيات" حملتها الجديدة تحت اسم "تليفزيون الكرة Football TV".



وتتيح هذه الحملة لعملاء سامسونج الاستفادة من مجموعة من باقات العروض المتميزة التي توفر لهم أحدث موديلات تلفزيونات سامسونج بخصومات تصل إلى 15%، بالإضافة لهدايا عينية متنوعة.



وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات في سامسونج مصر: "نسعى في سامسونج دائما لتزويد عملائنا بأحدث الخيارات التكنولوجية، ليتمتعوا بتجربة مشاهدة لا مثيل لها، حيث تتضمن الأجهزة المعروضة إمكانيات متطورة مثل خاصيةSports Mode وAuto-motion Plus، التي تمكن المشاهد من الاستمتاع بأجواء الملعب، بالإضافة إلى إمكانية ربط التليفونات الذكية بالتليفزيون بواسطة خاصية Smart View.



وأضاف: "نفخر في سامسونج مصر بأن نقدم للسوق المصرية أجهزة تليفزيون مصنوعة محليًا في مصنعنا بمدينة بني سويف، وهو أول مصنع لسامسونج بالشرق الأوسط وقارة إفريقيا".



