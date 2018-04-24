ماكرون وترامب يزرعان «شجرة البلوط» في البيت الأبيض

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوثق فيه زراعتهما شجرة البلوط التي أهداها لترامب أمس على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.



وعلق ترامب على الفيديو قائلًا "منذ 100 سنة حارب الجنود الأمريكيون في فرنسا، للدفاع عن حريتنا، وهذه الشجرة ستبقى ذكرى في مركز البيت الأبيض عن هذه العلاقة التي توحدنا مع بعض".



وكان الرئيس الفرنسي وصل أمس إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وتناقش العديد من القضايا المشتركة، لا سيما الخلافية منها.

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