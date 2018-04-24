تباين مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والأسهم تربح 1.6 مليار

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية على الأسهم المكونة لمؤشرات السوق.



وواصل المؤشر الرئيسي للسوق" EGX30" ارتفاعه ليغلق عند مستوى 18121 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23. 0% تعادل 41.6 نقطة بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية، فيما هبط المؤشر الثانوى "EGX70" بنسبة 3. 0% تعادل 2.62 نقطة ليسجل مستوى 860.6 نقطة نقطة فى الوقت الذى تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 29. 0% تعادل 6.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2266 نقطة.



وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 994.7 مليار جنيه، وذلك بعد التعامل على نحو 333.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.48 مليار جنيه، تمت من خلال تنفيذ 34.6 ألف صفقة بيع وشراء.



