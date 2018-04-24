القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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07:51 ص

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06:22 م

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02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
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03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:42 م

«الرى» تعقد دورات حول «تصميم المنشآت المائية وآثارها البيئية»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
وائل القمحاوى
dostor.org/2142111

عقد المركز الإقليمي للتدريب بوزارة الرى،  تحت رئاسة الدكتور ممدوح عنتر، دورة تدريبية حول " تصميم المنشآت المائية وتقييم آثارها البيئية "، والتى تتضمن السدود والأهوسة،  وذلك لـ 34 متدربًا من العاملين، ويهدف البرنامج التدريبى إلى " معرفة كيفية تصميم السدود والأهوسة الملاحية".

وتم مناقشة هذه الموضوعات فى البرنامج، وهى السدود، تصنيف السدود، والسدود الترابية، والسدود الركامية، والسدود التثاقلية، والسدود العقدية، والأهوسة الملاحية "مواقع إنشاء الأهوسة، وتحديد موقع الكوبرى بالنسبة للهويس، والأشكال والأوضاع المختلفة للأهوسة.

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