«الرى» تعقد دورات حول «تصميم المنشآت المائية وآثارها البيئية»

عقد المركز الإقليمي للتدريب بوزارة الرى، تحت رئاسة الدكتور ممدوح عنتر، دورة تدريبية حول " تصميم المنشآت المائية وتقييم آثارها البيئية "، والتى تتضمن السدود والأهوسة، وذلك لـ 34 متدربًا من العاملين، ويهدف البرنامج التدريبى إلى " معرفة كيفية تصميم السدود والأهوسة الملاحية".



وتم مناقشة هذه الموضوعات فى البرنامج، وهى السدود، تصنيف السدود، والسدود الترابية، والسدود الركامية، والسدود التثاقلية، والسدود العقدية، والأهوسة الملاحية "مواقع إنشاء الأهوسة، وتحديد موقع الكوبرى بالنسبة للهويس، والأشكال والأوضاع المختلفة للأهوسة.