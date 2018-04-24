القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:41 م

حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

سيدة الأعمال «نانيس
سيدة الأعمال «نانيس الفروجي
dostor.org/2142104

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة الأعمال «نانيس الفروجي»، رئيس شركة فيلار للذهب، ومجلس إدارة مدينة الذهب والتعدين المصرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتقديم مبلغ 1.750 مليون جنيه على سبيل الرشوة لموظفين حكوميين.

وكان رجال هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على «الفروجي»، لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه على سبيل الرشوة "تمثل نسبة 2.5%؜ من السعر السوقي لكيلو الذهب" على مسئولي تجميع الذهب، التابعين ‏لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية؛ مقابل تسهيل استيلائها على كمية 50 كيلوجرامًا من خام الذهب تبلغ قيمتها 33 مليون جنيه.

وبعرض المتهمة على النيابة؛ قررت حبسها.

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