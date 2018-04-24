مصدر أمني روسي: إسرائيل تسعى لعدم إنهاء الحرب في سوريا

أكد مصدر أمني روسي أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عدم إنهاء الحرب في سوريا، مشيرًا إلى أنها رغم المحاولات لإنهاء الوجود الإيراني في دمشق، إلا أنها تريد أن تبقي سوريا ساحة الحرب ضد أعدائها، حسبما أذاعت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.



وقالت تقارير إسرائيلية، وفق مسؤولين روسيين، إن تل أبيب أخطرت موسكو برفضها نقل منظومة صواريخ «s-300» إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، نظرا لإمكانية استخدامها ضد إسرائيل.



ونفت الخارجية الروسية وجود أي اتفاقات أو معاهدات تمنعها من نقل المنظومة الصاروخية لسوريا، بينما أكدت السفارة الروسية لدى تل أبيب عدم وجود أي معلومات حول الرفض الإسرائيلي، قائلا: "لا توجد أي معلومات لديها حول تقدم إسرائيل بطلب إلى روسيا بعدم توريد منظومات إس-300 المضادة للجو لسوريا".



وأعلن سيرجي رودسكوي، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، منتصف أبريل الجاري، أن بلاده قد تورد منظومة «S-300» الصاروخية إلى سوريا، ضمن جهود موسكو لتطوير قدرات الدفاع الجوي السوري.