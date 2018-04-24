مجلس التعاون الخليجي يرحب بالقمة المرتقبة بين الكوريتين

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عقد قمة مرتقبة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية في 27 أبريل الحالي، بين رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جي إن ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأعرب الزياني، في تصريح صحفي، عن أمله في أن تسفر القمة بين رئيسي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، عن تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق تقدم نحو معالجة فعالة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.



ونوه بالجهود التي بذلتها كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل انعقاد هذه القمة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



ومن المقرر أن يلتقي زعيما الكوريتين يوم الجمعة المقبل في حدث ينظر إليه على أنه نقطة انطلاق رئيسية نحو قمة مرتقبة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.