القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
عالم
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:39 م

«موجريني»: سوريا ليست لعبة سياسية

فيدريكا موجرينى
فيدريكا موجرينى
وكالات
dostor.org/2142099

قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، اليوم الثلاثاء، إن الحل السياسى هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة فى سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأشارت موجرينى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إلى أن الشعب السورى هو صاحب الحق فى تقرير مصيره.

وقالت "سوريا ليست لعبة سياسية، وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم"، وأضافت موجرينى أن "الحل السياسى والمفاوضات هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة فى سوريا".

موضوعات متعلقة

«دى ميستورا»: الأمم المتحدة طلبت التحقيق في دوما دون عقبات

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ حوالي 21 ساعة

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ يوم

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ يوم

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ يومين

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ 3 أيام

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

الآن

بعد اختراق «كريم».. شركة لتأمين البيانات وقانون لحماية المعلومات

13 يونيو.. الحكم فى دعوى إغلاق مكتب الـ«بي بي سي» في مصر

بالصور.. تفاصيل أول متحف فلسطيني في أمريكا

رئيس البنك الدولي: سعيد بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

«الكرسى يهتز».. المرأة الحديدية تُربك حسابات أردوغان فى الرئاسة

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

ألبومات الصور

صورة اليوم | ياللي نهيت البنت عن فعلها.. قول للطبيعة كمان تبطل دلع

وزير الإسكان يتفقد حي الأسمرات وتل العقارب ومثلث ماسبيرو1

صور.. تعديلات مرورية للحد من الزحام بشوارع المنصورة

بالصور.. رئيس مدنية دهب يشارك في ختام معرض الفن التشكيلي

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

«الكرسى يهتز».. المرأة الحديدية تُربك حسابات أردوغان فى الرئاسة

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

كشكول

"مصر للتعليم والتنمية" تعقد "منتدى الطفولة المبكرة".. 28 أبريل

"التداوي" يكلف لجنة لمتابعة سير الامتحانات بالفرافرة

أمين عام "المعلمين": لم يصلنا شيء رسمي عن نظام "التعليم الجديد"

جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والجيش والشعب بذكرى تحرير سيناء

نقيب معلمي القاهرة: "النظام الجديد" لم يشارك به أى جهة تمثل المعلمين

الأمصار

لقاء أميركي فرنسي لبحث مصير الاتفاق النووي الإيراني والوضع في سوريا

سوريا: مقتل 5 مدنيين وإصابة 22 في هجوم إرهابي بدمشق

ترامب يستقبل ماكرون في البيت الأبيض

الاحتلال يقمع مسيرة للتضامن مع الأسرى في الضفة الغربية

"النقد الدولي":عمان ستسجل أسرع معدل للنمو خليجيا

منوعات

بالفيديو.. الإمارات تعين أصغر موظف للسعادة فى العالم

المدافع البريطانية تدوى ترحيبا بقدوم الأمير الصغير

«ناسا»: الإمارات الأكثر إستخداما للمياه

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك