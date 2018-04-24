«موجريني»: سوريا ليست لعبة سياسية

قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، اليوم الثلاثاء، إن الحل السياسى هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة فى سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.



وأشارت موجرينى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إلى أن الشعب السورى هو صاحب الحق فى تقرير مصيره.



وقالت "سوريا ليست لعبة سياسية، وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم"، وأضافت موجرينى أن "الحل السياسى والمفاوضات هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة فى سوريا".