احتشاد آلاف في نيكاراجوا في احتجاجات لليوم السادس

دخلت المظاهرات في نيكاراجوا يومها السادس على التوالي، باحتشاد أعداد غفيرة في شوارع العاصمة ماناجوا وغيرها من المدن احتجاجا على قرار إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، ورواتب التقاعد في البلاد.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن محاولة حكومة نيكاراجوا نزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد لم تمنع احتشاد الآلاف في الشوارع واندلاع اضطرابات عنيفة.



وبعد خمسة أيام من اندلاع المظاهرات والاشتباكات العنيفة مع قوات الشرطة، أعلن رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا أنه قد يتراجع عن قراره بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بيد أن محاولته تهدئة شعبه لم تبد كافية لمنع الآلاف من الاحتشاد في العاصمة ماناجوا، وغيرها من المدن.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة بدأت، يوم الأربعاء الماضي، عندما تحولت مظاهرات لطلاب إلى ما قد يكون أشد التحديات ضراوة أمام أورتيجا، منذ الانقلاب الذي أسهم به للإطاحة برئيس نيكاراجوا أنستاسيو سموزا عام 1979.