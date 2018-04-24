الشرطة الماليزية تعثر على دراجة نارية يشتبه استخدامها في اغتيال «البطش»

عثرت الشرطة الماليزية، على دراجة نارية يعتقد أنها استخدمت في إطلاق النار على العالم الفلسطيني فادي البطش، وقتله في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحسب قائد الشرطة الوطنية.



وقتل "البطش"، 35 عاما العضو في حركة حماس بعد إطلاق مهاجمين وابل من الرصاص عليه السبت أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.



واتهمت عائلة البطش جهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) بقتله، لكن الدولة العبرية نفت ذلك.



وكان وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حامدي ذكر إن البطش "مهندس كهربائي وخبير في صناعة الصواريخ".



وشنت شرطة كولالمبور حملة مطاردة للمسلحين، ونشرت رسوم لهما.