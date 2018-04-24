16 مايو.. الحكم على 16 متهمًا في «الخلافات الثأرية» بالصف

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الحكم في إعادة محاكمة 16 متهما بشأن الحكم الصادر ضدهم "غيابيا" بالسجن المؤبد، بشأن اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات لخلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف، لجلسة 16 مايو.



صدر القرار، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.



البداية كانت فى العام 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبومنصور بدائرة مركز شرطة الصف.



وبانتقال رجال الأمن؛ تبين إطلاق أحد أفراد عائلة علام للنيران على آخر من "أبومنصور"؛ بقصد الأخذ بالثأر، عقب وفاة شخص من "الأولى"، الأمر الذى دفع الأخيرة للتوجه إلى منازل الطرف الأول وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، ما ترتب عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.