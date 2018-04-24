قديروف يتوعد ميركل وترامب بالسجن

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، إنه فرض عقوبات انتقامية محلية منذ فترة طويلة ضد دونالد ترامب وأنجيلا ميركل ومسئولين غربيين آخرين.



وأضاف رئيس الشيشان، فى لقاء مع قناة "روسيا 24": "إذا جاءوا إلى الجمهورية فسوف نعتقلهم على الفور ونسجنهم، وإن فتحوا حسابات هنا فسوف نوقفها فورا".



وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 5 روس فى "قائمة ماغنيتسكى"، في ديسمبر من عام 2017، وبينهم الرئيس الشيشانى. وقد تعرض للعقوبات بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"، ومنعت إستونيا دخول قديروف و49 آخرين أراضيها في نهاية مارس للسبب نفسه.



وأوضح الرئيس الشيشانى أن قرار واشنطن ضده نابع من تمسكه بمكافحة الإرهاب.



وأنشأت الولايات المتحدة "قائمة ماغنيتسكى" فى ديسمبر من عام 2012. وتشمل عقوبات ضد روس تورطوا، حسب رأي السلطات الأمريكية، بانتهاك حقوق الإنسان.