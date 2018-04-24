مصادر خليجية تكشف تفاصيل رسالة تميم لأمير الكويت

كشفت مصادر خليجية مطلعة عن أن زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، للكويت مرتبطة بإمكان إحياء الوساطة بين بلده من جهة والدول الأربع المقاطعة لها من جهة أخرى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "العرب" التي تتخذ من لندن مقرًا لها.



وخلال الزيارة نقل الوزير القطري رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأوضحت المصادر أن قطر لم تستطع تلبية الشروط التي تسمح لأميرها بحضور القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران السعودية، إلا أن ذلك لم يمنع أمير دولة الكويت من إثارة موضوع الوساطة على هامش قمة الظهران.



وذكرت المصادر الخليجية أن الشروط نفسها لحضور القمة صيغت بطريقة جديدة بعد لقاءات عقدها الشيخ صباح الأحمد في الظهران، مؤكدة أن رسالة أمير قطر الأخيرة هي بمثابة هي رد على الصياغة الجديدة للشروط نفسها، أي للنقاط الـ13 التي مثلت أساس المقاطعة العربية لقطر.



واستبعدت المصادر ذاتها حدوث أي تقدم بين قطر ودول المقاطعة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بسبب تعنت الجانب القطري الذي لا يزال متمسّكا بسياسة دعم جماعة الإخوان وتوفير منابر إعلامية لهم.



وذكر مصدر خليجي آخر أن ما يدعو الكويت إلى عدم قطع الأمل من إمكان تحقيق تقدم، وجود استعداد قطري لتقبل صيغة أكثر مرونة للنقاط الـ13، لا سيما إذا كانت هذه الصيغة تحفظ ماء الوجه للشيخ تميم الباحث عن مخرج من الأزمة التي أدخل بلده فيها.