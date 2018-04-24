الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:32 م
وزير الإسكان يتفقد حي الأسمرات وتل العقارب ومثلث ماسبيرو1
تصوير نادر نبيل
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