وزير الإسكان يتفقد حي الأسمرات وتل العقارب ومثلث ماسبيرو1

بالصور.. حمله مكبرة على المطاعم ومحلات الجزارة ببلقاس

شن المحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على الأسواق من مطاعم ومحلات الجزارة لضبطها والتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطن، كما أكد على أن الحملات التفتيشية ...