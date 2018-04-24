«الجندي»: نسقنا مع محافظ المنيا لدعم مشروعات المحافظة

أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض التنمية التي دعمتها وزارة التنمية المحلية، بهدف إنشاء عدد من المشروعات التنموية الجديدة وإنجاح كافة الرؤى التطويرية بالإقليم.



وأضاف الجندي، أنه تم التنسيق مع قيادات المحافظة، والدكتور عصام البديوي بغرض دعم مشروعات المحافظة وتوفير موارد مالية جديدة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق المرجو منها.



وأوضح الجندي أن القروض التي تم الموافقة عليها لخدمة المحافظة تصل لخدمة 180 مشروعًا، بكافة قطاعات المحافظة المختلفة.