مقتل 2 من قوات الأمن ومسلح في اشتباكات بالشطر الهندي من كشمير

أعلنت مصادر شرطية مقتل اثنين من قوات الأمن، بالإضافة إلى مسلح مشتبه به، اليوم الثلاثاء، في تبادل لاطلاق النار بالشطر الهندي من كشمير.



ووقعت الاشتباكات المسلحة في منطقة غابات في بولواما، عندما اعترض فريق من الجيش ومن أفراد شرطة ولاية جامو وكشمير، مجموعة من المسلحين.



وقالت مصادر في الشرطة إن مسلحا قُتل أثناء تبادل إطلاق النار، فيما أصيب جندي وشرطي ولفظا أنفاسهما في المستشفى.



ويشار إلى أن إقليم كشمير المتنازع عليه، ينقسم إلى شطرين الأول يخضع لادارة الهند والأخر يخضع لادارة باكستان.



وتتهم الهند باكستان بدعم وتشجيع المسلحين والزعماء الانفصاليين، إلا أن إسلام آباد تنفي تلك الاتهامات وتصفهم بمناضلين من أجل الحرية.