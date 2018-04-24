«النعيمي»: الإمارات وجهة مثالية للسعادة

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات أصبحت الْيَوْمَ محط أنظار العالم، وبوصلة للزوار من كافة أقطابه، ووجهة مثالية للرفاهية والسعادة.



جاء ذلك خلال زيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لمعرض وسوق السفر العربي "الملتقى 2018" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى أربعة أيام متواصلة.



وقال النعيمي إن دولة الإمارات تعد مكانًا مثاليًا لتوحد الثقافات وتجمع الحضارات في بقعة واحدة، وتحت سقف واحد، لتبادل المعارف، وهذا ما يبرهنه المعرض الأهم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال صناعة السياحة والسفر.



وأضاف أننا نحرص على الاطلاع على أحداث هذا الحدث الدوري المهم، الذي يبرهن على نجاحه الدائم من خلال الزيادة المستمرة في نسبة مساحات العرض ونوعية العروض وعدد الشركات والجهات العارضة.



وتجول رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في أرجاء المعرض، الذي يضم أكثر من 2500 شركة وجهة خاصة وحكومية، تمثل نحو 50 دولة من بينها دولة الإمارات التي تشارك بزخم من خلال نحو 60 جناحا من مختلف إمارات الدولة، مشيدًا بالتنظيم المميز للمعرض والمشاركة اللافتة.



واطلع على العديد من المنصات التابعة لحكومة دبي، مثنيًا على جهود القائمين على الجهات المتنوعة التي تحرص على جذب الزوار من كافة دول العالم بما يرتقي بالدولة لتكون في مصاف دول العالم السياحية.



كما اطلع على جناح إمارة عجمان، مشيدًا بدعم حكومة عجمان لكافة الجهود التي ترتقي بالإمارة لتكون مدينة حدث سياحية وجاذبة تستقطب الزوار والمستثمرين من خلال توفير كافة مقومات الرفاهية.