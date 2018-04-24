ارتفاع إيرادات السكك الحديدية لـ175.3 مليون جنيه في مارس

بلغ حجم الإيرادات التى حققتها هيئة السكك الحديدية خلال شهر مارس الماضى، 175.3 مليون جنيه، مقابل 154.6 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2017، بارتفاع بلغت قيمته 20.7 مليون جنيه.



يذكر أن إيرادات السكة الحديد فى شهر فبراير من العام الجارى، بلغت 154.9 مليون جنيه، مرتفعةً فى شهر مارس التالى له إلى 175.3 مليون جنيه، كما هو مذكور عاليًا.



ووفقًا لجهاز الإحصاء، الذى أصدر اليوم تقريرًا ضمن نشرته المعلوماتية لشهر أبريل حول هيئة السكك الحديدية، بلغ عدد الركاب المستخدمين للقطارات خلال شهر مارس الماضى "2018" نحو 21.8 مليون راكب، مقابل 21.7 مليون راكب فى مارس 2017.



وعلى مستوى البضائع، بلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكة الحديد، 401.4 ألف طن خلال شهر مارس 2018، مقابل 421.2 ألف طن فى مارس 2017.



يذكر أن كمية البضائع المنقولة عبر السكة الحديد فى شهر فبراير 2018، بلغت 362.3 ألف طن.



وعلى صعيد آخر، أشار جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية، إلى عدد حوادث القطارات خلال شهر مارس الماضى "2018"، والتى بلغت 169 حادثا، مقابل 127 حادثا فى مارس 2017، لافتًا إلى أن حوادث شهر مارس الماضى خلف عنها 3 حالات إصابة وحالة وفاة واحدة.

