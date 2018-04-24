«الجندي» بعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

بعث اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري تحرير سيناء.



وجاء في نص البرقية:



"أتقدم وكافة العاملين بوزارة التنمية المحلية لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكري تحرير سيناء الغالية التي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم ويتم حاليًا اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرضها الغالية بتضحيات أبنائها البررة من أبناء القوات المسلحة والشرطة... نؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة علي تخليص سيناء ومصر العزيزة من شرور الإرهاب.. ونقدر كل ما تبذلونه في سبيل تنمية هذا الجزء العزيز الغالي من أرض الوطن" حمي الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم".