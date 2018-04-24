مادونا تخسر معركة وقف بيع رسائل غرامية خاصة بها

خسرت مغنية البوب الأمريكية مادونا، قضية أمام المحكمة، لمنع صديقة سابقة لها، من بيع أغراضها الحميمية في المزاد العلني، من بينها رسائل غرامية وضفائر شعر.



ورفض القاضي في محكمة نيويورك الدعوى، التي رفعتها مادونا على دارلين لوتس، قائلًا: «إن آجال استعادة مادونا لمتعلقاتها انقضت».



ومن بين المتعلقات رسالة انفصال من مغني الراب، توباك، الذي توفي عام 1996، وكانت مادونا تواعده سرًا.



وجاء في موقع «تي أم زد» أن عملية البيع ستجري في يوليو، بعد صدور الحكم.



وتدعى مادونا أنها لم تكن تعرف أن رسالة توباك شاكور في 1995 كانت بحوزة لوتس، إلى أن علمت بعملية البيع العام الماضي.



ويقول شاكور في رسالته لمادونا: «مواعدة رجل أسود يخدم مشوارك الفني، ولكن سمعتي تتضرر من مواعدة امرأة بيضاء».



وكانت العلاقة بين الإثنين سرية، ولم تتحدث مادونا عنها علنًا إلا في الفترة الأخيرة.