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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:23 م

نيكاراجوا.. مظاهرات حاشدة تطالب بتنحي الرئيس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان شوقي
dostor.org/2141862

شارك آلاف المحتجين، اليوم الثلاثاء، بمسيرات حاشدة اجتاحت جميع أنحاء نيكاراجوا تحت شعار "لا للديكتاتورية"، للمطالبة بتنحي الرئيس دانيال أورتيجا ونائبته روزاريو موريللو.

وتصاعدت وتيرة العنف في نيكاراجوا، بعد مقتل ما يزيد على 25 شخصًا حتى الآن منذ بدء تظاهرات عنيفة شهدتها البلاد، وتحولت الاحتجاجات إلى ما يشبه حرب شوارع مع قوات الأمن، احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد، كما أعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريللو.

ولفتت موريللو إلى أن "10 أشخاص على الأقل قتلوا" خلال هذه التظاهرات يومي الخميس والجمعة الماضيين، ووصفتها بأنها "أعمال شغب" قام بها أفراد يسعون إلى "ضرب السلام والوئام".

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