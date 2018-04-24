«مدبولي» يصل إلى «المحروسة» ويتفقد الوحدات من الداخل
وصل المهندس مصطفى مدبولي في إطار جولته التفقدية إلى مشروع المحروسة.
وتفقد مدبولي المشروع بصحبة اللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، وخالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.
وصل المهندس مصطفى مدبولي في إطار جولته التفقدية إلى مشروع المحروسة.
وتفقد مدبولي المشروع بصحبة اللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، وخالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.
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