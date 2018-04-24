المؤلف محمد أبوالسعد: ورش الكتابة ليست موضة

قال محمد أبوالسعد، مؤلف مسلسل «سك على إخواتك» للفنان على ربيع، إنه انتهى تمامًا من كتابة السيناريو، المقرر أن يشارك به فى السباق الرمضانى المقبل.



وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن ورشة الكتابة المؤلفة من إياد شهاب ومحمد فتحى حرصت على الانتهاء سريعًا من كتابة العمل، وأن التعاون بين أكثر من كاتب فى مسلسل واحد يعطى فرصة أكبر لأن تكون الكتابة أسهل وأعمق وأفضل، ويقلل من وقت إنجاز الحلقات، مؤكدًا أن تجربة ورش الكتابة أثبتت نجاحها فى السنوات الأخيرة، وليست موضة كما يدعى البعض.



ويجسد الفنان على ربيع ضمن أحداث العمل دور شاب يدعى «سعادة»، يعمل ممرضًا داخل إحدى الوحدات البيطرية بقرية بالصعيد، وفجأة يعلم أن والده ما زال على قيد الحياة بعد أن يرى صورته منشورة فى إحدى الصحف عن طريق والدته سلوى خطاب، التى تخبره بذلك، حتى يتبين أن الفنان الكبير صلاح عبدالله «والده»، ليذهب للعيش معه فى القاهرة، ولكن يتوفى الوالد ويترك شركاته و3 بنات، كل منهن من زوجة مختلفة.



ويبدأ بعدها «ربيع» إدارة شركات والده عقب وفاته، فضلًا عن ممارسته مهام عمله بشكل كامل، وأيضًا دوره كشقيق أكبر لـ3 فتيات، يتابع مشكلاتهن.



«سك على إخواتك» قصة كريم فهمي، إخراج وائل إحسان، إنتاج صادق الصباح، بطولة كل من علي ربيع، صلاح عبدالله، سلوى خطاب، صبري فواز، سهر الصايغ، هنا الزاهد، كريم عفيفي، هادي الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وجيسي عبدو.



