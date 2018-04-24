السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية

تلقت عمليات الدفاع المدني بالباحة فى المملكة السعودية تنبيهًا متقدمًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرَد ورياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مدينة الباحة ومحافظاتها.



وأفاد التنبيه بأن الحالة التي تشمل محافظتي بلجرشي والمندق، والأجزاء المجاورة لها؛ تبدأ الساعة 11 صباحًا وتستمر إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم.



وجدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ تنبيهاته وتحذيراته للمواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم.



وحث الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني المنشورة على موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.