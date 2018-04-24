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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:15 م

البورصة: مسئولو الشركات المقيدة نفذوا 12 صفقة في تعاملات أمس

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2141841

قالت إدارة البورصة، منذ قليل، إن تعاملات أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة شهدت تنفيذ 12 صفقة بيع وشراء على أسهم 9 شركات.

وأضافت البورصة أن صفقة شراء مجلس إدارة" بي بي أي" القابضة للاستثمارات المالية لنحو 200 ألف سهم، تصدرت صفقات عمليات الشراء خلال تعاملات أمس.

واشترى مجلسا إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 55 ألفًا و39 ألف سهم على الترتيب.

ونفذت مجموعة مرتبطة بوثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري صفقة شراء على 6 آلاف سهم، كما سجل مجلس إدارة أكتوبر فارما أقل صفقات الشراء، حيث اشترى 762 سهمًا، فيما باعت مجموعة مرتبطة بالنعيم القابضة للاستثمارات، 38.99 ألف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بالقاهرة للخدمات التعليمية، 2.62 ألف سهم، ومجلس إدارة الحفر الوطنية 98 سهمًا فقط.

جدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامي المصري نفذ عمليتين عكسيتين (شراء وبيع) بذات الكمية، والبالغة 9.15 مليون سهم، بالعملة الأمريكية الدولار.

كما نفذ عمليتين عكسيتين، بذات الكمية أيضًا، بلغت 1.83 مليون سهم، بالعملة المصرية الجنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة يوم الاثنين، على تباين وسط مشتريات المستثمرين الأجانب ومبيعات المصريين والعرب، وواصل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس" 30 ارتفاعه الذي شهده بمستهل التعاملات ليصعد بنسبة 1.02% عند مستوى 18050.7 نقطة، رابحًا 182.61 نقطة.

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