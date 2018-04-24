إيقاف 20 آسيويًا متهمين بترويج الهيروين فى أبوظبى

أوقفت شرطة أبوظبى 20 وافدًا من جنسيات آسيوية متهمين بترويج مخدرى الهيروين والكريستال وضبطت 20 كيلوجرامًا بحوزتهم من الصنفين.



ويأتي ذلك فى سلسلة عمليات نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائى بأبوظبي، خلال حملة للتصدي لهذه الآفة، وإفشال محاولات ومخططات العصابات الإجرامية في ترويج المخدرات، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



ونجحت عناصر المكافحة في تحديد شخصية تاجر رئيسى يقيم فى خارج البلاد ويدير شبكات مروجين من أبناء جنسيته متواجدين فى دولة الإمارات.



وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات العقيد طاهر الظاهرى: "تم ضبط المتهمين على شكل مجموعات، دون علم أى منهم عن الآخر، في عمليات سرية نفذتها عناصر المكافحة".



واستمرت عملية المطاردة 3 أشهر، واستعانت شرطة الإمارة بالعملاء السريين، لضمان نجاح العملية ومعرفة أساليب أعضاء الشبكة وتحركاتهم المشبوهة.