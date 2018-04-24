البنك الأهلي التجاري يدعو المساهمين لاجتماع الجمعية.. اليوم

دعا مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري "شركة مساهمة سعودية" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك "الاجتماع الأول"، المقرر انعقادها عند السادسة والنصف من مساء اليوم، في المبنى الرئيسي للبنك "الإدارة العامة" الواقع بشارع الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.



وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق:



التصويت على زيادة رأس المال من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، من خلال رسملة مبلغ 10 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة بنسبة زيادة 50%وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ملياري سهم إلى 3 مليارات سهم، بمنح سهم لكل سهمين مملوكة.



وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الادارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام المقبلة.



وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للاسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 29- 8- 1439هـ الموافق 15-5- 2018 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول.