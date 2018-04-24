افتتاح 500 وحدة صناعية ببدر والعاشر وبورسعيد نهاية أبريل

وقّع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأشرف عبد الفتاح طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة.



وصرح عبد الرازق بأن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، في إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.



وقال إن هذه البروتوكولات تعكس حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيُا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كما أشاد رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاستجابة السريعة واهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها، ولفت إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، موضحا أن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.



وأعلن رئيس الهيئة أنه تم إنجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.



وأكد رئيس الهيئة أن مشاركة المصرف المتحد في المبادرة يترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شأنه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.

