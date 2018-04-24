القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:11 م

افتتاح 500 وحدة صناعية ببدر والعاشر وبورسعيد نهاية أبريل

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
دعاء أبو العزم
dostor.org/2141827

وقّع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأشرف عبد الفتاح طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة.

وصرح عبد الرازق بأن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، في إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.

وقال إن هذه البروتوكولات تعكس حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيُا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاستجابة السريعة واهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها، ولفت إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، موضحا أن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.

وأعلن رئيس الهيئة أنه تم إنجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.

وأكد رئيس الهيئة أن مشاركة المصرف المتحد في المبادرة يترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شأنه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«الصحة» لتوفير «بنج الأسنان»

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 خلال اشتباكات مسلحة فى قرية الحجيرات بقنا

رسميًا.. سعيد المصري أمينًا للأعلى للثقافة

المالية: رسوم جديدة لتقليل العجز في الموازنة

الأكثر قراءة

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» في الكلى.. تعرف عليها

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

الكويت: حل الأزمة الخليجية فى سبتمبر

ألبومات الصور

وزير الإسكان يتفقد حي الأسمرات وتل العقارب ومثلث ماسبيرو1

بالصور.. رئيس مدنية دهب يشارك في ختام معرض الفن التشكيلي

بالصور.. حمله مكبرة على المطاعم ومحلات الجزارة ببلقاس

تفاصيل حفل Talent Show لمسابقة «Miss Eco International»

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» في الكلى.. تعرف عليها

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

الكويت: حل الأزمة الخليجية فى سبتمبر

كشكول

أولياء أمور "القومية بالعجوزة" يروون تفاصيل معانتهم مع التعليم الخاص

رئيس سوهاج الأزهرية لطلاب معهد العلوم الإسلامية: أنتم صورة مشرفة

أحمد عبدالعظيم رئيسا للجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية

"ثورة أمهات مصر" تكشف أسباب مطالبتها بحوار مجتمعي حول "التعليم الجديد"

"البحوث الإسلامية" ينظم مسابقة للطلاب الوافدين عن "القدس"

الأمصار

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن إستعداداته لموسم العمرة

ليبيا: «ابراهيم بوشناف» وزيرًا لداخلية الحكومة المؤقتة

"ميتسوبيشي" تطرح نسخة جديدة من سيارات "Lancer"

ماليزيا تقول أن سرائيل كانت وراء اغتيال فادي البطش

"اليونيسيف" تناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم لأطفال سوريا

منوعات

طريقة جديدة لحماية بياناتك من الهجمات الإلكترونية

طفل يستنجد بالشرطة في ألمانيا بسبب صعوبة «الواجب المدرسي»

رجل الفضائح.. بدء عرض فيلم يستعرض حياة «برلسكونى»

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك