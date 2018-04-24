محافظ البحيرة: منافذ جديدة للسلع الغذائية

أشادت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة في كافة القطاعات والمديريات التابعة للمحافظة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ مخططات التنمية بشكل منتظم.



وأكدت عبده لـ"الدستور" أنه من المقرر أن يتم فتح منافذ بيع للسلع الغذائية قريبا في عدد من مراكز وقرى البحيرة لزيادة حجم السلع وتوفيرها للمواطنين في انسيابية تامة للحد من الغلاء.



وأوضحت أنه تم التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص المنافذ الجديدة لتزويدها بكافة السلع الرئيسية والإستراتيجية.

