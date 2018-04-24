«الأسد» يستقبل ممثلي الأقلية الأرمينية في سوريا

عشية ذكرى ضحايا مجزرة الأرمن في الدولة العثمانية؛ استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، مع قرينته، مجموعة من ممثلي المجتمع الأهلي من الطائفة الأرمينية في حلب.



وقال الأسد أثناء اللقاء: "الوطنية لا تكون بالكلام فقط.. الوطنية تعني أن ننتمي لهذه الأرض وأن ندافع عنها.. وأن يقوم كل منا بعمله وأن يتقن ما يقوم به، بهذا فقط تكون وطنيًا مهما كان انتماؤك الطائفي أو العرقي".



وتحيي أرمينيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى المجازر التي أودت بحياة مليون ونصف المليون شخص من أسلافها على يد الإمبراطورية العثمانية في مطلع القرن الماضي.



واحتشد الآلاف من سكان العاصمة الأرمينية يريفان إلى جانب النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915. ويضع المواطنون أكاليل من الزهور قرب الشعلة الأبدية الواقعة وسط النصب التذكاري.



ورفع المشاركون في مراسم إحياء هذه الذكرى العلم الأرميني الذي بلغ طوله 100 متر.



وحضر هذه المراسم كل من وزراء الدفاع والمالية والنقل ورئيس البنك المركزي وممثلين عن الحركات الاجتماعية والسفارات الأجنبية.