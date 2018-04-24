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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:09 م

إيطاليا تحتفي بالذكرى الـ110 لميلاد تشيزارا بافيزي

بافيزي
بافيزي
dostor.org/2141823

تحتفل الأوساط الثقافية الإيطالية، بالذكرى الـ110 على ميلاد الكاتب والشاعر تشيزارا بافيزي، الذي يعتبر واحدًا من أهم كتّاب وشعراء إيطاليا في القرن العشرين، على الرغم من أن شهرته تضاعفت بعد موته.

كانت مسيرته متنوعة وغنيّة على الرغم من أن حياته كانت قصيرة نسبيًا؛ فقد جعل من حركة الشعر الحديث خلاصة فنية لكل الحركات التي سبقته، وطليعة متميزة لمن أتوا بعده، كما جعل من قضية الموت في كل نتاجاته الروائية والشعرية معادلًا للحياة، عكس من خلالها تمزق الإنسان.

وظل «بافيزي» متواريًا وراء قصيدته، يتفيأ في ظل الموت الذي كان يرتقبه ويحاوره، ويحمله بداخل روحه حتى لحظة المواجهة الدموية التي جسدها في انتحاره عام 1950 في غرفة بأحد فنادق مدينة تورينو بشمال إيطاليا.

عاش «بافيزي» السنوات المضطربة التي شهدت أوج نهاية أحد أبرز الأنظمة الديكتاتورية في العالم، والتي تحكمت في مصير إيطاليا طيلة عشرين عامًا، كما شهدت إيطاليا في تلك الفترة هزيمتها القاسية في الحرب العالمية الثانية، فحملت تلك الأحداث زمن الشاعر مأسورًا بالغضب والخوف حتى أصبح الموت مصير كل شيء، ومبدأ كل شيء، وقد تجسد ذلك في كيانه كله وكلماته.

واتسم شعره بالقصصية والغنائية الحزينة التي تقوم على مزيج من الإيقاع الخارجي المتمثل ببناء الحكاية وأسلوب عرضها، والداخلي المتمثل بصوت العاطفة المفجع، كما تتصف معظم قصائده بالإيقاع العالي ولو أنها تتبع في الغالب أسلوب «الحكواتي» السردي الذي يصاحبه الحوار والترميز، وقصيدة «الشبح» نموذج واضح، كما أنها تمتاز بقوة البناء اللغوي، وتكتسب جدتها من داخل موضوعها ومن خلال قدرتها على التعبير بالصور كافة، وسهل ذلك قدرته الروائية وحجم إطلاعه على حركة الشعر العالمي؛ مما جعل قصيدته مركزة ومكتنزة وبعيدة عن الترهل، وغير مثقلة بالصفات والتعابير الجاهزة، كما هو الحال عند بعض الشعراء الإيطاليين المعاصرين.

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