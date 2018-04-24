تأجيل دعوى حظر التوطين لغير المصريين بسيناء لـ 28 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء، لـ 28 أغسطس المقبل.



اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنه 71 ق، كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع.



وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول، بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء، لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.