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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 01:09 م

نتنياهو يدعو ترامب لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
منار أحمد
dostor.org/2141821

جدد بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعوته الي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني، أو مراجعة شاملة له، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لتعديل ثغرات الاتفاق النووي من قبل الاتحاد الأوروبي، أو الانسحاب منه، وفقا لقناة آي 24 نيوز الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، أمام حشد من الدبلوماسيين وفقا للقناة الإسرائيلية الإخبارية: "لن تسمح إسرائيل بأنظمة تسعى لإفنائنا للحصول على أسلحة نووية"، متابعًا أن هذه الصفقة إما أن تكون ثابتة بالكامل أو يتم إلغاؤها نهائيًا.

وأضاف نتنياهو أن اتفاق 2015 يجعل إيران قادرة على إعادة تشغيل برنامجها النووي بسرعة للتمكين من الإنتاج العسكري، كما يعطيها مسارًا واضحًا لترسانة نووية، تسمح، على مدى بضع سنوات، بتخصيب اليورانيوم غير المحدود، المكون الأساسي المطلوب لإنتاج القنابل النووية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب ترامب بالإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، محذرًا إياه من الانسحاب الذي وقعته طهران مع الدول الست في عام 2015، ومن أنه سيواجه عواقب وخيمة.

وبحسب التليفزيون الإيراني، قال روحاني: أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم، فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم، متابعًا: إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة.

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