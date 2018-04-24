انضمام وزيرة الاتصالات الفنلندية وسيدة أعمال إندونيسية لـ«وصلة»

أعلنت "وصلة للشمول المالى والتحول الرقمي"، الشركة المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن انضمام كل من سالينا نوردين، مؤسس وشريك تنفيذى لمجموعة سايليندرا آسيا في إندونيسيا، وصوفى ليندن وزيرة الشباب والرياضة، ووزيرة الاتصالات والإعلام السابقة بفنلندا وعضوة البرلمان الفنلندى الأسبق، إلى مجلس أمناء شركة وصلة للشمول المالي والتحول الرقمي.



وأكدت سالينا نوردن، بأن الفرصة في الجمع بين العقول والفرص التجارية بين العلماء من منطقة الشرق الأوسط ودول الآسيان ورجال الأعمال والشباب فى مصر وإندونيسيا وماليزيا، فمن خلال استثماراتها السابقة وخبراتها المتراكمة في القطاع المصرفى في بنك جوليوس باير وكريدى سويس، تؤمن سايلينا بالشراكة المحلية مع المعرفة والخبرة لجذب الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية إلى المنطقتين.



وأعربت "وصلة مصر" عن فخرها بانضمام هاتين السيدتين اللتين تتمتعان بخبرات متراكمة فى مجال العمل الاقتصادي والتقني، حيث تعكف كل من سالينا نوردن، وصوفي ليندن على نقل خبراتهما المتراكمة وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلاد الخارجية والسوق المصرية، علاوة على اجتذاب الدعم من مؤسسات تمويل عالمية لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع فتح الأسواق الأوروبية للشباب المصري، وكذلك الأسواق المصرية للشركات الأوروبية للعمل في إفريقيا واستخدام مصر كبوابة للعبور لإفريقيا والمنطقة العربية، وفي مرحلة لاحقة الشرق الأقصي من خلال التركيز على وضع مصر الاستراتيجى وقدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.



‎يذكر أن شركة "وصلة مصر" كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تشكيل أول مجلس أمناء للشركة للتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص في المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية التى تضعها الدولة للتحول الرقمى والشمول المالي.



ويضم مجلس الأمناء عددًا من القيادات المحلية والعالمية فى جميع المجالات منهم: الدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، والمفكر السياسى الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور فواد النواوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة ميناس إبراهيم، العضو المنتدب لشركة إيجى جيت، والدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، والمهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشارى، والمهندس عصام البدري، رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تكنولوجي جروب.