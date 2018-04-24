«الدفاع التونسية» تفتح تحقيقًا بشأن سقوط طائرة عسكرية في صفاقس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق أمام القضاء العسكري بشأن ملابسات سقوط طائرة تدريب ليلي أودى بحياة عسكريين.



وقتل اثنان من العسكريين، أحدهما مدرب طيارين محترف برتبة نقيب، والآخر طالب برتبة ضابط صف، ليل أمس الاثنين، إثر سقوط طائرة عسكرية بمحيط القاعدة الجوية بصفاقس (وسط تونس).



وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن العسكريين كانا في مهمة مبرمجة للتدريب على الطيران الليلي قبل سقوط الطائرة.



وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن عطبا طرأ على محرك الطائرة بعد اقلاعها وفشل الطاقم في العودة بها على الأرض لتهوى قبل أن تعود أدراجها.