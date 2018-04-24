«العليا الأمريكية» تنظر في قرار حظر السفر

تنظر المحكمة الأمريكية العليا الأربعاء في دستورية ثالث مرسوم رئاسي يمنع بموجبه مواطنو عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة.



وتخوض هاواي والجمعية المسلمة في الولاية إلى جانب ثلاثة أفراد، معركة منذ 15 شهرا ضد قرارات حظر السفر التي يشدد الرئيس دونالد ترامب على أنها ضرورية للأمن القومي للبلاد.



وترى الإدارة الأمريكية أن الرئيس لديه سلطة دستورية وقانونية واسعة النطاق من أجل حد الهجرة.



وكانت المحكمة العليا قد وافقت في بادئ الأمر على النظر في أمر حظر السفر الثاني الذي أصدره ترامب ومنع دخول مواطني كل من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان. لكنها ردت الدعوى عندما انتهت مدة الحظر قبل موعد النظر فيها.